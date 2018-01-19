Жильцов дома, на который рухнул кран, разместят в маневренном фонде 

Поделиться новостью:

Сегодня в 11.12 в Кирове на ул. Мопра, 109 башенный кран упал на жилой 2-этажный кирпичный дом с деревянной крышей. В доме зарегистрирован 41 человек, на момент обрушения крана внутри находилось 15 человек, все они были эвакуированы. Один из жильцов получил травмы, его доставили в больницу. Машинист башенного крана погиб.

Обрушение перекрытий произошло на 2 этаже, серьёзно разрушена одна квартира.

Причины происшествия выясняются. По данным МЧС, для ликвидации последствий ЧП привлечены 25 человек, 14 единиц техники. В доме отключено электроснабжение и газ. Идёт разборка завалов.На место происшествия оперативно выехал глава администрации города Кирова Илья Шульгин. Он сообщил, что все жильцы дома сегодня же будут размещены в маневренном фонде. В настоящее время определяются конкретные адреса размещения.