Жильцов дома, на который рухнул кран, разместят в маневренном фонде
Причины происшествия выясняются. По данным МЧС, для ликвидации последствий ЧП привлечены 25 человек, 14 единиц техники. В доме отключено электроснабжение и газ. Идёт разборка завалов.
На место происшествия оперативно выехал глава администрации города Кирова Илья Шульгин. Он сообщил, что все жильцы дома сегодня же будут размещены в маневренном фонде. В настоящее время определяются конкретные адреса размещения.
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