В Киров из Нижнего Новгорода летит МИ-8 МЧС России

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В Кирове идут аварийно-спасательные работы на месте падения крана.Как сообщает ГУ МЧС по Кировской области, сегодня в 11:12 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падении башенного крана на жилой 2-х этажный дом.Для ликвидации последствий происшествия привлекаются 53 человека, 19 единиц техники, в том числе от МЧС - 37 человек, 12 единиц техники.По уточнённой информации, в результате аварии погиб крановщик (деблокирован из кабины крана), 1 человек направлен в лечебное учреждение, после обследования отпущен домой (работник строительной организации), 1 человек обращался за помощью, но от госпитализации отказался (житель дома).Из дома эвакуировано 12 человек (из них 2 детей). По предварительным данным, разрушены 2 квартиры, ещё несколько частично повреждены.Открыта "горячая линия". По всем вопросам, связанным с происшествием, можно обратиться по телефону 8 (8332) 64-21-77.Для жильцов повреждённого дома организован мобильный пункт обогрева на базе автобуса. В нем сейчас находятся 12 жителей дома, из них 2 детей. С ними работает психолог МЧС. Администрация города решает вопрос об организации горячего питания.В 13:30 из аэропорта в Нижнем Новгороде вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России с диагностическим комплексом "Струна" для определения повреждений конструкции жилого дома. Прилёт в Киров ожидается в 16:00. Приступить к работе планируют в 17:30.В 14:00 в администрации г. Кирова началось заседание КЧС и ОПБ. На нём будут решатся ряд вопросов, в т.ч. по размещению жильцов в пункте временного размещения.