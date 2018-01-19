Жильцов пострадавшего дома разместили в гостинице

Поделиться новостью:

Дом, пострадавший от падения башенного крана, обследуют специалисты МЧС России. После этого будет принято решение о его дальнейшей эксплуатации.В администрации города состоялось экстренное заседание комиссии по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.Напомним, что сегодня в 11:12 произошло падение башенного крана на жилой 2-этажный кирпичный дом с деревянной крышей по адресу г. Киров, Мопра, 109. В доме зарегистрирован 41 человек, на момент обрушения крана внутри находилось 12 человек, все они были эвакуированы. В результате происшествия машинист башенного крана погиб, работник строительной организации получил травмы.Заказчиком работ выступала компания «Алтай-сервис», исполнителем - подрядная организация СМУ-12. В настоящее время на месте работают следователи. Дом огорожен сигнальными лентами и находится под наблюдением сотрудников полиции.На заседании комиссии представители МЧС по Кировской области сообщили, что из Нижнего Новгорода в Киров вылетел вертолёт МИ-8 МЧС России с диагностическим комплексом «Струна». С его помощью будет проведено исследования повреждений жилого дома.Кроме того, проверку проводят специалисты научно-производственного центра «Витрувий». По итогам проверки будет решаться вопрос о возможности дальнейшей эксплуатации дома и его восстановления. Данные будут готовы к концу сегодняшнего дня.Если будет принято решение о невозможности дальнейшей эксплуатации дома, жильцов переселят в квартиры маневренного фонда.На данный момент 10 жильцов дома приняли предложение о заселении в пункт временного пребывания - гостиницу "Губернскую".Как отметил начальник ТУ Михаил Долгополов, остальные жильцы также могут обратиться в теруправление Октябрьского района за предоставлением временного помещения. Как рассказал директор гостиницы, имеется возможность разместить здесь 30 человек, обеспечив их трёхразовым питанием. Кроме того, в гостинице готовы предоставить помещение для работы психолога.Одним из первоочередных вопросов является восстановление отключенного тепло, водо- и электроснабжения.Представители СМУ-12 уже приступили к работе по восстановлению отопления в той части дома, которая не пострадала. Делается это для того, чтобы не разморозить коммуникации.В целом в районе падения крана в настоящее время от водоснабжения и электричества отключено 5 домов. Вопрос восстановления отопления, водо- и электроснабжения взят на особый контроль в администрации города.Как пояснил представитель компании СМУ-12, строительство на объекте велось в соответствии с действующим законодательством. Кран прошел экспертизу промышленной безопасности, которая действует до февраля 2019 года. Стропальщик и крановщик аттестованы, опыт работы крановщика - с 1989 года. Рабочие помогают в ликвидации последствий обрушения.По факту падения башенного крана на жилой 2-х этажный дом в Центре управления по кризисным ситуациям развёрнута горячая линия. По всем вопросам можно обращаться по телефону 8 (8332) 64-21-77.