Теплоснабжение домов в районе падения крана восстановлено.

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В непострадавшей от падения башенного крана часть жилого дома на улице Мопра, 109, началось заполнение системы теплоснабжения.

Также электричество и тепло вернулось в пять домов, оказавшихся в результате ЧП в зоне отключения всех коммуникаций. Если эксперты признают пострадавшее от падения крана здание безопасным для людей, часть жильцов смогут вернуться в свои квартиры.

Специалисты научно-производственного центра «Витрувий» проверку уже завершили и, по их мнению, дом можно восстановить. 20 января свой вердикт должны вынести специалисты МЧС, которые обследуют дом диагностическим комплексом «Струна».

Напомним, ЧП произошло 19 января 2018 года. На двухэтажный жилой дом по неустановленной пока причине обрушился башенный кран, работавший на вновь строящейся многоэтажке в ста метрах от старой застройки.