В Кирове ввели режим ЧС в связи с разрушением жилого дома в результате падения крана.
Постановление накануне подписал глава администрации города Илья Шульгин.
Режим ЧС введен с 16-00 19 января для органов управления и сил городского звена территориальной подсистемы Кировской области единой государственной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.
Границы зоны ЧС определены в пределах территории, прилегающей к жилому дому по адресу: г. Киров, Октябрьский район, ул. Мопра, 109. К ликвидации последствий ЧС привлечены все спасательные службы и аварийные бригады организаций ЖКХ города Кирова.
Управлению развития предпринимательства и потребительского рынка администрации города Кирова поручено организовать питание и вещевое обеспечение населения, эвакуированного в пункт временного размещения.
Западно-Уральскому управлению Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору рекомендовано установить причины происшествия и определить виновных лиц в падении башенного крана.
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