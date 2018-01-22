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В Кирове продолжаются восстановительные работы в месте падения крана на жилой дом.

Сегодня, 08:52 | Просмотров: 85 | Версия для печати
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В течение суток в доме № 109 на улице Мопра продолжались работы по восстановлению теплоснабжения.
 
Было выявлено место дефекта на теплосети и проведены ремонтные работы. Как сообщает Единая дежурно-диспетчерская служба города Кирова, к утру 22 января теплоснабжение в доме было полностью восстановлено - кроме двух разрушенных квартир. Сегодня начнется подача в здание горячей и холодной воды, таким образом, все системы жизнеобеспечения жилых помещений будут функционировать.
 
В пункте временного размещения в гостинице "Губернская" находятся 4 человека. Остальные 34 жильца пострадавшего дома разместились у родственников.
 
Напомним, ЧП произошло 19.01.2018. В 11:12 в Центр управления в кризисных ситуациях поступило сообщение о падении башенного крана на жилой 2-этажный дом. В здании 27 квартир, зарегистрировано 38 человек. Дом 1952 года постройки с деревянной крышей и кирпичными стенами. В момент падения крана в доме находились 12 человек. Все они были эвакуированы.
 
Стрела крана обрушилась на две угловые квартиры. В одной из них находился жилец - молодой человек. В результате ЧП он не пострадал.
 
В момент падения крана в кабине находился машинист. Мужчину зажало внутри, и он погиб. Также был травмирован рабочий, находившийся рядом с местом падения.
 
Следственным управлением СК РФ по Кировской области по факту происшествия возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 216 УК РФ.


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