В Советском районе вор украл бензопилу и газовый баллон

Поделиться новостью:

В дежурную часть межмуниципального отдела МВД России «Советский» обратилась жительница деревни в Советском районе с сообщением о том, что во время ее отсутствия в новогодние каникулы из ее квартиры были похищены газовый баллон и бензопила. Свой ущерб потерпевшая оценила в 2600 рублей.В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий полицейские установили причастного к совершению кражи - местный житель, 1984 года рождения, ранее был неоднократно судим за кражи. Похищенное было изъято.В настоящее время в отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 УК России «Кража, совершенная с незаконным проникновением в жилище». Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 6 лет. На период расследования уголовного дела подозреваемому избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.