В Слободском пенсионерка перевела мошенникам 45 тысяч рублей
В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.
Полиция предупреждает: при поступлении подобных звонков о том, что ваш родственник попал в беду и ему требуются деньги, обязательно задайте звонящему такие вопросы, ответы на которые можете знать только вы и ваш родственник. Если звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, то необходимо выяснить, в какой отдел доставлен ваш близкий. Немедленно перезвоните родным, чтобы проверить полученную информацию. Никому и ни под каким предлогом не отдавайте свои сбережения.
ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!