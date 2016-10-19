В Слободском пенсионерка перевела мошенникам 45 тысяч рублей

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83-летняя жительница Слободского приняла за внука позвонившего ей мужчину. Он сообщил бабушке, что «попал в дтп, поэтому теперь нуждается в деньгах, чтобы откупиться от правоохранительных органов». Затем трубку взяли «стражи порядка», подтвердив слова «внука». Женщина, желая помочь родственнику, перевела 45 тысяч рублей на несколько телефонных номеров. Обман быстро вскрылся, когда бабушка связалась со своим внуком.В настоящее время возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 159 УК России «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Ведутся оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление лиц, причастных к преступлению.Полиция предупреждает: при поступлении подобных звонков о том, что ваш родственник попал в беду и ему требуются деньги, обязательно задайте звонящему такие вопросы, ответы на которые можете знать только вы и ваш родственник. Если звонящий представляется сотрудником правоохранительных органов, то необходимо выяснить, в какой отдел доставлен ваш близкий. Немедленно перезвоните родным, чтобы проверить полученную информацию. Никому и ни под каким предлогом не отдавайте свои сбережения.