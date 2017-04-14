В Черной Холунице гости избили хозяина и ограбили

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В межмуниципальный отдел МВД России «Омутнинский» поступило сообщение о том, что за медпомощью к фельдшеру обратился 35-летний житель поселка Черная Холуница, которого избили.При проверке следственно-оперативная группа установила, что накануне у потерпевшего были гости, с которыми он распивал спиртные напитки. Произошла ссора, и гости нанесли хозяину побои, а затем открыто похитили его сотовый телефон и одежду на сумму 9 тысяч рублей.Личности злоумышленников были установлены, ранее судимых неработающих жителей поселка, 1984 и 1994 годов рождения, доставили в отдел полиции.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 161 УК России «Грабеж, совершенный группой лиц с применением насилия». Похищенное имущество изъято.В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.