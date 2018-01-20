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Новости / Происшествия

Пострадавшие из-за падения крана получат материальную помощь

Сегодня, 17:02 | Просмотров: 119 | Версия для печати
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Об этом сообщил руководитель СМУ-12 на сегодняшнем совещании в администрации города.

В пятницу в администрации Кирова во время оперативного заседания городской комиссии по ликвидации чрезвычайных ситуации шла речь о необходимости оказания всестороннего содействия жильцам дома № 109 по улице МОПРа, частично разрушенного в результате падения башенного крана, а также семье погибшего машиниста.

Сегодня на совещании, посвященном работам в частично разрушенном доме, директор СМУ-12 Егор Наумов сообщил:

- Мы встретились со всеми пострадавшими, в том числе с семьей погибшего машиниста. Работаем в тесном взаимодействии со страховыми компаниями. Все пострадавшие получат компенсационные выплаты. Так, компенсация за автомобиль, который оказался под стрелой рухнувшего крана, предусмотрена в объеме до 500 тысяч рублей. Выплаты родным погибшего машиниста - до 2 миллионов рублей. Сейчас мы занимаемся организацией похорон, все вопросы, связанные с погребением, взяли на себя.

Егор Наумов также добавил, что в случае положительного заключения о возможности восстановления здания (данные по итогам работы диагностического комплекса «Стрела П» ожидаются сегодня) СМУ-12 планирует провести ремонтные работы в месячный срок. До этого времени для жильцов, чьи квартиры пока непригодны для проживания, строительная компания будет арендовать жилье за собственный счет.

Глава территориального управления по Октябрьскому району Михаил Долгополов подтвердил, что СМУ-12 принимает самое активное участие как в оказании помощи пострадавшим, так и в работах, связанных с ликвидацией последствий аварии.


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