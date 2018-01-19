Дом на улице МОПРа застройщик отремонтирует за свой счёт 

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Сегодня в администрации города Кирова состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нём был рассмотрен ход ликвидации последствий падения башенного крана на жилой дом по адресу МОПРа, 109.

Директор ООО «СМУ-12» Егор Наумов сообщил: на 15-00 сегодняшнего дня отопление пущено во всех квартирах дома, кроме тех, которые были разрушены. Из пострадавших квартир выносят строительный мусор, демонтируют повреждённые фрагменты конструкций несущих стен и кровли.

В случае получения заключения специализированной организации о возможности восстановления дома будет разработан проект капитального ремонта пострадавшей части. Квартиры компания отремонтирует за свой счёт и передаст собственникам.

Заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Кировской области Александр Никитинский проинформировал, что результаты обследования дома комплексом «Стрела-П» уже обработаны в НИИ ГОЧС (Москва), сейчас готовится заключение. Планируется, что в ГУ МЧС по Кировской области оно поступит сегодня до конца дня.

О предварительных результатах обследования несущих конструкций рассказал заместитель директора НПЦ «Витрувий» Михаил Ветлужских. Он сообщил: в той части дома, которая не пострадала от разрушения, трещин в стенах и дефектов несущих конструкций не выявлено.

Как сообщил заместитель руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александр Копысов, сегодня к работе приступили комиссии по расследованию технических причин аварии. Эксперты проводят освидетельствование крана. Из кабины изымут регистраторы, будет проведена их дешифровка. После окончания работы экспертов упавший кран будет полностью демонтирован и вывезен со стройплощадки. Работа комиссий продлится в течение 30 дней.

Добавим, что на месте аварии организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции, пожарной техники и машин скорой помощи.

Ростехнадзор приступил к расследованию технических причин аварии.Заместитель главы администрации города, начальник ТУ Октябрьского района Михаил Долгополов доложил, что на сегодняшний день в пункте временного размещения - гостинице «Губернская» - проживают 8 человек, в том числе двое детей. Они смогут оставаться в гостинице вплоть до получения заключения о возможности заселения дома.- Системы жизнеобеспечения в неразрушенной части дома восстановлены полностью - есть горячая и холодная вода, температура в квартирах соответствует норме, - рассказал Михаил Долгополов.Подводя итоги, первый заместитель главы администрации города Ирина Щёголева подчеркнула: все соответствующие службы должны быть готовы к любому варианту экспертного заключения.- Если дом будет признан пригодным к эксплуатации, должно быть организовано оперативное заселение жильцов и восстановление разрушенной части здания. Если заключение будет отрицательным, будем решать вопросы по сносу дома и расселению людей, - сказала Ирина Щёголева.