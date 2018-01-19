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Новости / Происшествия

Дом на улице МОПРа застройщик отремонтирует за свой счёт

Сегодня, 17:13 | Просмотров: 313 | Версия для печати
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Ростехнадзор приступил к расследованию технических причин аварии.

Сегодня в администрации города Кирова состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций. На нём был рассмотрен ход ликвидации последствий падения башенного крана на жилой дом по адресу МОПРа, 109.
 
Дом на улице МОПРа застройщик отремонтирует за свой счёт 
 

Директор ООО «СМУ-12» Егор Наумов сообщил: на 15-00 сегодняшнего дня отопление пущено во всех квартирах дома, кроме тех, которые были разрушены. Из пострадавших квартир выносят строительный мусор, демонтируют повреждённые фрагменты конструкций несущих стен и кровли.
 
Дом на улице МОПРа застройщик отремонтирует за свой счёт 
 

В случае получения заключения специализированной организации о возможности восстановления дома будет разработан проект капитального ремонта пострадавшей части. Квартиры компания отремонтирует за свой счёт и передаст собственникам.
 
 Дом на улице МОПРа застройщик отремонтирует за свой счёт
 

Заместитель начальника ГУ МЧС РФ по Кировской области Александр Никитинский проинформировал, что результаты обследования дома комплексом «Стрела-П» уже обработаны в НИИ ГОЧС (Москва), сейчас готовится заключение. Планируется, что в ГУ МЧС по Кировской области оно поступит сегодня до конца дня.
 
Дом на улице МОПРа застройщик отремонтирует за свой счёт
 

О предварительных результатах обследования несущих конструкций рассказал заместитель директора НПЦ «Витрувий» Михаил Ветлужских. Он сообщил: в той части дома, которая не пострадала от разрушения, трещин в стенах и дефектов несущих конструкций не выявлено.  
 
Дом на улице МОПРа застройщик отремонтирует за свой счёт 
 

Заместитель главы администрации города, начальник ТУ Октябрьского района Михаил Долгополов доложил, что на сегодняшний день в пункте временного размещения - гостинице «Губернская» - проживают 8 человек, в том числе двое детей. Они смогут оставаться в гостинице вплоть до получения заключения о возможности заселения дома.

- Системы жизнеобеспечения в неразрушенной части дома восстановлены полностью - есть горячая и холодная вода, температура в квартирах соответствует норме, - рассказал Михаил Долгополов.

Как сообщил заместитель руководителя Западно-Уральского управления Ростехнадзора Александр Копысов, сегодня к работе приступили комиссии по расследованию технических причин аварии. Эксперты проводят освидетельствование крана. Из кабины изымут регистраторы, будет проведена их дешифровка. После окончания работы экспертов упавший кран будет полностью демонтирован и вывезен со стройплощадки. Работа комиссий продлится в течение 30 дней.
 
Дом на улице МОПРа застройщик отремонтирует за свой счёт 
 

Добавим, что на месте аварии организовано круглосуточное дежурство сотрудников полиции, пожарной техники и машин скорой помощи.
 
Дом на улице МОПРа застройщик отремонтирует за свой счёт 
 

Подводя итоги, первый заместитель главы администрации города Ирина Щёголева подчеркнула: все соответствующие службы должны быть готовы к любому варианту экспертного заключения.

- Если дом будет признан пригодным к эксплуатации, должно быть организовано оперативное заселение жильцов и восстановление разрушенной части здания. Если заключение будет отрицательным, будем решать вопросы по сносу дома и расселению людей, - сказала Ирина Щёголева.


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