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МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Сегодня, 22:08 | Просмотров: 102 | Версия для печати
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Задержание главы областного управления ГИБДД было проведено сегодня сотрудниками ГУСБ МВД России, ОРЧ СБ УМВД России по Кировской области и УФСБ России по Кировской области в служебном кабинете Александра Плотникова.
 
Главный госавтоинспектор области стал одним из фигурантов уголовного дела, возбужденного по признакам преступлений, предусмотренных ч.1, ч.2 ст. 210 УК РФ (создание преступного сообщества и участия в нем), в отношении должностных лиц УГИБДД УМВД России по Кировской области по п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий с причинением тяжких последствий), вотношении генерального и коммерческого директора ООО «Ренбизнесавто», руководителя ООО «ТД «Авто», должностных лиц УГИБДД УМВД России по Кировской области по факту хищения денежных средств в особо крупном размере, то есть по признакам преступления, предусмотренного по ч. 4 ст. 159 УК РФ.
 
Речь идет о так называемом "деле о КАМАЗах".
 
По версии следствия, более трех лет назад директор ООО «ТД «Авто» (оптовая торговля автомобилями), создал преступное сообщество, в состав которой вошли директор, коммерческий директор ООО «Ренбизнесавто», а также лица из числа сотрудников УГИБДД УМВД России по Кировской области.
 
В течение трех лет вышеуказанные лица приобрели 279 сборочных комплектов деталей транспортных средств на базе шасси «КАМАЗ», соответствующих второму экологическому классу. Их реализация на внутреннем рынке РФ запрещена.
 
По фальшивым паспортам с недостоверными сведениями о соответствии автомобилей четвертому экологическому классу и без не уплаты утилизационный сбор, члены ПГ провели государственную регистрацию грузовиков в МРЭО ГИБДД УМВД России по Кировской области.
 
Все автомобили были проданы. Покупателям был причинен ущерб в размере не менее 837 миллионов рублей. Ранее были помещены под стражу генеральный и коммерческий директор ООО «Ренбизнесавто».
 
7 января 2018 года задержан директор ООО «ТД «Авто», который был объявлен в федеральном розыске.
 
Следствие подозревает начальника УГИБДД по Кировской области в причастности к реализации преступной схемы. В ближайшее время следствием будет решен вопрос об избрании ему меры пресечения.
 
Отметим, что это первое в рамках данного дела задержание сотрудника правоохранительных органов. Следственными органами СУ СК РФ по Кировской области будут всесторонне исследованы обстоятельства произошедшего.
 
Расследование продолжается.
 
Из досье:
 
Александр Плотников родился 29 января 1967 года в г. Слободском. Окончил Сибирский автомобильно-дорожный институт по специальности «Организация дорожного движения». В системе МВД с 1992 года. Службу начинал с госавтоинспектора дорожного надзора районного отделения ГАИ Кировской области. Карьера далее: командир взвода ДПС, начальник районного подразделения ГИБДД, начальник межрайонного экзаменационного отделения ГИБДД УВД, начальник отдела организационно-аналитической работы и пропаганды БДД управления ГИБДД. В 2008 году назначен на должность заместителя начальника управления ГИБДД УВД по Кировской области. В 2012 году Плотников А.Н. был назначен на должность начальника УГИБДД УМВД России по Кировской области. На этом посту сменил А.Усцова, который был осужден за взятку за так называемый "красивый номер".
 
 


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