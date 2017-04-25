ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня вторник

23 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.4115
EURO: 69.0702
Погода в городе Кирове:
ночью:  -12...-10°C
утром:  -12...-10°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Кирово-Чепецком районе вновь загорелся полигон ТБО

Сегодня, 10:22 | Просмотров: 141 | Автор: Иван Швецов | Версия для печати
Поделиться новостью:
В Кирово-Чепецком районе вновь загорелся полигон ТБО. Надзорные органы требует от собственника ликвидировать возгорание, но полностью справиться с огнём пока не получается.

Территория полигона ТБО в Перекопе - около 14 гектаров, сейчас здесь тлеет примерно тысяча квадратных метров мусора. Несмотря на сильный снегопад, дым от свалки поднимается высоко вверх и ветром сносится в сторону Кирово-Чепецка. Запах от пожара хорошо чувствуется и на трассе, ведущей в Киров. Информация о возгорании поступила в прокуратуру в начале года.

В Кирово-Чепецком районе вновь загорелся полигон ТБОСЕРГЕЙ МЕЛЬЧАКОВ, ПОМОЩНИК КИРОВО-ЧЕПЕЦКОГО ГОРОДСКОГО ПРОКУРОРА:
«Установлено, что действительно есть возгорание. Внесено представление в адрес собственника по устранению последствий. Пока информации о новом собственнике не внесена в госреестр, им считается ООО "Промэкосервис"».

Новый собственник полигона своими силами пытается потушить свалку. Но силы пока неравны. Все минувшие дни на свалке работала крупная техника, тракторы пытались локализовать очаг возгорания.

В Кирово-Чепецком районе вновь загорелся полигон ТБОАЛЕКСЕЙ ЛИСИЦЫН, ТЕХНИЧЕСКИЙ ДИРЕКТОР ПОЛИГОНА ТБО:
«Была выкопана канава для предотвращения распространения пожара. Завозился снег, на сегодняшний день очаги открытого горения ликвидированы, идет тление».
 
По мнению сотрудников МЧС, лучший способ потушить огонь - завезти на свалку грунт и засыпать им тлеющие участки. Снег, даже если его свозить в больших количествах, ситуацию не изменит. Как только прекратится доступ воздуха к горящим участкам, пожар постепенно прекратится.

В Кирово-Чепецком районе вновь загорелся полигон ТБОСЕРГЕЙ ТОРИЦЫН, НАЧАЛЬНИК ФГКУ "ПЕРВЫЙ ОТРЯД ПРОТИВОПОЖАРНОЙ СЛУЖБЫ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ":
«Планируется разработка песчаного карьера на расстоянии 1,5 км от полигона. И этот грунт будет завозиться для тушения. Планируется сделать это в середине или конце этой недели».
 
Добавим, что свалка ТБО в Перекопе горит уже не в первый раз. В мае 2016 года пожар был такой сильный, что дым от него доходил до Нововятска. Глубина горения мусора точно неизвестна. Надзорные органы установили, что технология его складирования могла быть нарушена несколько лет назад, из-за чего сейчас тлеющие участки глубинных слоев полигона очень трудно потушить до конца. Свалка горела и после официального закрытия полигона ТБО весной прошлого года. Удастся ли, наконец, полностью победить пламя? Успех зависит сейчас от скоординированных действий собственника, МЧС и руководства района.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В кировские парки вернут скамейки

15:36 23.01.2018


В кировские парки вернут скамейки

На федеральных трассах продолжается уборка снега

15:18 23.01.2018


На федеральных трассах продолжается уборка снега

Констанин Селянин: "Задержание начальника УГИБДД не было для нас неожиданностью".

14:49 23.01.2018


Констанин Селянин: "Задержание начальника УГИБДД не было для нас неожиданностью".

СКР: начальнику УГИБДД по Кировской области предъявили обвинение по трем статьям УК РФ.

14:27 23.01.2018


СКР: начальнику УГИБДД по Кировской области предъявили обвинение по трем статьям УК РФ.

Ночью в Омутнинске мародеры хозяйничали в сгоревшем доме

12:48 23.01.2018


Ночью в Омутнинске мародеры хозяйничали в сгоревшем доме

В Пижанке инспекторы ДПС вынесли мужчину из горящего дома

12:40 23.01.2018


В Пижанке инспекторы ДПС вынесли мужчину из горящего дома

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

10:58 23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

Все новости

Вести. Кировская область

В Кирове прошел первый экзамен для юных горнолыжников

17:52 23.01.2018


В Кирове прошел первый экзамен для юных горнолыжников

Коммунальные службы и подрядчики не справляются с последствиями снегопадов

17:51 23.01.2018


Коммунальные службы и подрядчики не справляются с последствиями снегопадов

В Слободском в собственной квартире замерзает мать с тремя детьми

15:20 23.01.2018


В Слободском в собственной квартире замерзает мать с тремя детьми

Электронная справочная система Кировской области обзавелась новой функцией - "Опасные крыши"

15:18 23.01.2018


Электронная справочная система Кировской области обзавелась новой функцией - "Опасные крыши"

Турнир по шахматам в клубе "Вятская ладья"

12:08 23.01.2018


Турнир по шахматам в клубе "Вятская ладья"

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

Возгорание полигона ТБО в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района устранено.

25.04.2017


Возгорание полигона ТБО в п. Перекоп Кирово-Чепецкого района устранено.

По решению суда кирово-чепецкий полигон ТБО закрыли на 15 суток.

15.04.2017


По решению суда кирово-чепецкий полигон ТБО закрыли на 15 суток.

Полигон ТБО в Чепецке закрыли

21.04.2017


Полигон ТБО в Чепецке закрыли

В Кирово-Чепецке горит полигон твердых бытовых отходов

12.05.2016


В Кирово-Чепецке горит полигон твердых бытовых отходов

Полигон ТБО в Осинцах нарушает требования авиабезопасности.

03.08.2016


Полигон ТБО в Осинцах нарушает требования авиабезопасности.

О строительстве полигона ТБО в деревне Осинцы

27.03.2017


О строительстве полигона ТБО в деревне Осинцы

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

22.01.2018


МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

18.01.2018


Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх