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В Кирово-Чепецком районе вновь загорелся полигон ТБО. Надзорные органы требует от собственника ликвидировать возгорание, но полностью справиться с огнём пока не получается.Территория полигона ТБО в Перекопе - около 14 гектаров, сейчас здесь тлеет примерно тысяча квадратных метров мусора. Несмотря на сильный снегопад, дым от свалки поднимается высоко вверх и ветром сносится в сторону Кирово-Чепецка. Запах от пожара хорошо чувствуется и на трассе, ведущей в Киров. Информация о возгорании поступила в прокуратуру в начале года.Новый собственник полигона своими силами пытается потушить свалку. Но силы пока неравны. Все минувшие дни на свалке работала крупная техника, тракторы пытались локализовать очаг возгорания.По мнению сотрудников МЧС, лучший способ потушить огонь - завезти на свалку грунт и засыпать им тлеющие участки. Снег, даже если его свозить в больших количествах, ситуацию не изменит. Как только прекратится доступ воздуха к горящим участкам, пожар постепенно прекратится.Добавим, что свалка ТБО в Перекопе горит уже не в первый раз. В мае 2016 года пожар был такой сильный, что дым от него доходил до Нововятска. Глубина горения мусора точно неизвестна. Надзорные органы установили, что технология его складирования могла быть нарушена несколько лет назад, из-за чего сейчас тлеющие участки глубинных слоев полигона очень трудно потушить до конца. Свалка горела и после официального закрытия полигона ТБО весной прошлого года. Удастся ли, наконец, полностью победить пламя? Успех зависит сейчас от скоординированных действий собственника, МЧС и руководства района.