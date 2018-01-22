Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

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Начальник УГИБДД по Кировской области Александр Плотников был задержан 22 января 2018 года сотрудниками УФСБ России по Кировской области в рамках расследования громкого уголовного дела о крупном мошенничестве.

При этом машины относились ко второму экологическому классу, то есть их реализация с целью эксплуатации на внутреннем рынке РФ запрещена.

После этого в паспорта транспортных средств были внесены недостоверные сведения об отнесении двигателей к четвертому экологическому классу, 279 машин прошли госрегистрацию и были проданы без не уплаты утилизационного сбора.

Покупателям был причинен ущерб в размере не менее 837 млн рублей.

на фото: полковник Плотников в момент задержания