Ночью в Омутнинске мародеры хозяйничали в сгоревшем доме

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Ночью в Омутнинске на улице Пугачева соседи заметили свет в недавно сгоревшем доме, как будто кто-то ходит с фонариком, и сообщили об этом в полицию.Полицейские обнаружили следы на снегу у дома и связались с хозяевами. Владельцы, осмотрев свой дом, который уже непригоден для проживания, подтвердили, что было совершено проникновение – злоумышленники похитили компьютер, детскую кровать и иные вещи. Общую сумму ущерба потерпевшие оценили в 8 тысяч рублей.В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили злоумышленников - ими оказались местные жители, 18 и 19 лет. Похищенное было у них изъято.В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК России «Кража, совершенная группой лиц», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых.