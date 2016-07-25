Ночью в Омутнинске мародеры хозяйничали в сгоревшем доме
Полицейские обнаружили следы на снегу у дома и связались с хозяевами. Владельцы, осмотрев свой дом, который уже непригоден для проживания, подтвердили, что было совершено проникновение – злоумышленники похитили компьютер, детскую кровать и иные вещи. Общую сумму ущерба потерпевшие оценили в 8 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативных мероприятий полицейские установили злоумышленников - ими оказались местные жители, 18 и 19 лет. Похищенное было у них изъято.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 158 УК России «Кража, совершенная группой лиц», санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. В настоящее время проводятся следственные и иные процессуальные действия, направленные на документирование противоправной деятельности подозреваемых.
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