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СКР: начальнику УГИБДД по Кировской области предъявили обвинение по трем статьям УК РФ.

Сегодня, 14:27 | Просмотров: 902 | Версия для печати
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По информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области, в ближайшие дни суд должен принять решение о мере пресечения полковнику Плотникову.
 
По сообщению СКР, в настоящее время по "делу о КАМАЗах" задержаны все основные предполагаемые участники масштабной аферы с грузовиками.
 
Автомобили были собраны из комплектов запчастей, и в данной комплектации были запрещены к продаже в РФ, но незаконно прошли госрегистрацию и были проданы на общую сумму более 800 млн рублей.
 
Напомним, по ходатайству следователя судом были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу генеральному и коммерческому директору ООО «Ренбизнесавто». Также в начале года был задержан директор ООО «ТД «Авто», который ранее находился в федеральном розыске.
 
Начальник УГИБДД по Кировской области стал первым сотрудником правоохранительных органов, задержанным в рамках расследования. В кировском управлении МВД будет проведена служебная проверка.  
 
Комментарий старшего помощника руководителя СУ СКР  по Кировской области по взаимодействию со СМИ Елены Феник:


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