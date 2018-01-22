СКР: начальнику УГИБДД по Кировской области предъявили обвинение по трем статьям УК РФ.

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По информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области, в ближайшие дни суд должен принять решение о мере пресечения полковнику Плотникову.

в настоящее время по "делу о КАМАЗах" задержаны все основные предполагаемые участники масштабной аферы с грузовиками. По сообщению СКР,задержаны все основные предполагаемые участники масштабной аферы с грузовиками.

Автомобили были собраны из комплектов запчастей, и в данной комплектации были запрещены к продаже в РФ, но незаконно прошли госрегистрацию и были проданы на общую сумму более 800 млн рублей.

Напомним, по ходатайству следователя судом были избраны меры пресечения в виде заключения под стражу генеральному и коммерческому директору ООО «Ренбизнесавто». Также в начале года был задержан директор ООО «ТД «Авто», который ранее находился в федеральном розыске.

Комментарий старшего помощника руководителя СУ СКР по Кировской области по взаимодействию со СМИ Елены Феник: