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Констанин Селянин: "Задержание начальника УГИБДД не было для нас неожиданностью".

Сегодня, 14:49 | Просмотров: 508 | Версия для печати
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По словам начальника УМВД по Кировской области Константина Селянина, руководству управления известны и другие члены преступной группировки из числа полицейских, которые замешаны в афере с незаконной госрегистрацией автомобилей «КамАЗ».
 
Глава ведомства особо подчеркнул, что "99,9% сотрудников — это порядочные, добросовестные сотрудники, которые честно несут свою службу".
 
Напомним, полковник Александр Плотников был назначен начальником Управления ГИБДД УМВД России по Кировской области в декабре 2012 года.
 
С 2008 года занимал должность первого зама начальника областной ГИБДД.
 
За этот период времени одним из самых громких ЧП стало ДТП у кинотеатра «Октябрь», в котором погибли три человека, а пострадали семь. Виновником ДТП судом был признан Эдуард Игнатян.
 
А в 2016 году в Кирове провели расследование самоубийства сотрудника ГИБДД Михаила Татаринова. Полицейский застрелился во дворе управления Госавтоинспекции. Причиной суицида, по версии следствия, стал большой долг.

Комментарий начальника УМВД по Кировской области Констанина Селянина по факту задержания главы областного ГИБДД:


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