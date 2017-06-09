В Кирове задержали двух молодых людей, подозреваемых в угоне автомобиля.

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Ранним утром 23 января наряд вневедомственной охраны Росгвардии обратил внимание на автомобиль «Москвич» белого цвета.

Машина двигалась по ул. Щорса областного центра и грубо нарушала правила дорожного движения.

На требование полицейских остановиться водитель еще больше увеличил скорость. Началась погоня.

У дома на улице Некрасова машина остановилась, и из нее выскочили двое молодых людей, которые попытались скрыться. Убегая, один из подозреваемых выбросил авторегистратор, который был похищен из «Москвича».

Далеко обежать молодым людям не удалось. Одного беглеца полицейские нашли в нише под балконом 1-го этажа жилого дома. Через некоторое время был задержан и второй молодой человек.

При проверке документов у них не оказалось ни водительских прав, ни документов на «Москвич».

Выяснилось, что автомобиль был угнан. А угонщиков удалось поймать еще до того, как владелец "Москвича" обнаружил пропажу.

Для дальнейшего разбирательства правонарушителей передали сотрудникам полиции.