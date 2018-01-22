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Начальника областного управления ГИБДД подозревают в мошенничестве

Сегодня, 15:12 | Просмотров: 221 | Автор: Роман Фоминых | Версия для печати
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В эти минуты в Первомайском районном суде проходит заседание, на котором будет избрана мера пресечения Александру Плотникову. Напомним, что начальника областного управления ГИБДД подозревают в мошенничестве. Подробнее об афере на 800 миллионов - в материале Романа Фоминых.

Через несколько секунд - эта группа захвата зайдет в рабочий кабинет руководителя кировского областного ГИБДД. Александр Плотников сотрудников следственного комитета и УФСБ в этот трудовой день явно не ждал. Не ждал и того, что из начальника управления Госавтоинспекции после этой встречи - он превратится в фигуранта громкого уголовного дела. Полковник полиции обвиняется в организации преступного сообщества.

Начальника областного управления ГИБДД подозревают в мошенничествеЕЛЕНА ФЕНИК, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«В ближайшее время будет осуществляться допрос подозреваемого, и решаться вопрос об избрании меры пресечения. Следователями уже проведены обыски по месту работы подозреваемого, и изъята необходимая документация».

По словам начальника УМВД Константина Селянина, он был в курсе, что в отношении его подчиненного ведут серьезное расследование.

Начальника областного управления ГИБДД подозревают в мошенничествеКОНСТАНТИН СЕЛЯНИН, НАЧАЛЬНИК УПРАВЛЕНИЯ МВД РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Все это было ожидаемо. Проводили работу наши сотрудники, совместно с федеральной службы безопасности. Поэтому ситуация была ясная и предсказуемая - для нас неожиданностью не было».

Поводом для задержания Плотникова - стало дело о КАМАЗах. Машины с двигателями второго экологического класса - были куплены некой фирмой «Авто» по бросовой цене. А все потому, что продавать и эксплуатировать эти машины на территории России было нельзя. Ну а после началась масштабная афера. У двухсот семидесяти девяти купленных грузовиков заменили технические паспорта, а вместе с ними поменяли и экологический класс со второго на четвертый. В результате неликвид, который нельзя было продавать в России, превратился в золотую жилу. Автомобили прошли регистрацию в МРЭО ГИБДД Кировской области и были проданы. Покупатели потеряли около 800-та миллионов, а продавцы и участники аферы соответственно обогатились на эту сумму.

ЕЛЕНА ФЕНИК, СТАРШИЙ ПОМОЩНИК РУКОВОДИТЕЛЯ УПРАВЛЕНИЯ ПО ВЗАИМОДЕЙСТВИЮ СО СМИ:
«В рамках расследования уголовного дела следователи следственного комитета всесторонне исследуют обстоятельства произошедшего, примут все меры для изобличения виновных лиц и сбора достаточной доказательной базы. Расследование продолжается».

Без ведома руководителя управления провернуть такую махинацию с тремя сотнями грузовиков в регистрационном отделе кировского ГИБДД вряд ли бы получилось. Поэтому сейчас он главный подозреваемый. Задержали и директора фирмы, который до недавнего времени был в бегах. И, по мнению следствия, Плотников - не единственный полицейский - участник аферы на 800 миллионов.

Начальника областного управления ГИБДД подозревают в мошенничествеСЕРГЕЙ БАРАНЦЕВ, НАЧАЛЬНИК ПРЕСС СЛУЖБЫ УМВД РОССИИ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Руководством УМВД России по Кировской области принято решение начать служебную проверку. Сотрудники собственной безопасности органов внутренних дел продолжают проведение оперативных мероприятий».

Надо сказать, что должность начальника кировской ГИБДД - в последние годы место буквально заколдованное. До Плотникова ее занимал Александр Усцов. Совпадение или нет, но он также был задержан в январе - только шесть лет назад. Тогда причиной - стала взятка в 10 тысяч рублей. Эту сумму он потребовал за красивый номер из серии ТТТ на автомобиль Порше. Александр Плотников - не в пример скромности своего предыдущего коллеги - обвиняется сразу по трем статьям. Мошенничество, совершенное в особо крупном размере, создание преступного сообщества и участие в нем, а также превышение должностных полномочий. Багаж за шесть лет работы на руководящей должности получился внушительный - вот только похвастаться здесь особо нечем.


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