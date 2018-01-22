Начальника УГИБДД по Кировской области арестовали на два месяца.

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Сегодня Первомайским районным судом г. Кирова была избрана мера пресечения начальнику областного ГИБДД Александру Плотникову.

Напомним, полковника полиции подозревают в мошенничестве, создании преступного сообщества и участие в нем и превышении должностных полномочий с причинением тяжких последствий.

В суде начальник областного ГИБДД отказался прокомментировать свое задержание и выступил против проведения съемки. Но судья сьемки разрешил.

По версии следствия, в числе руководителей преступной группы был директор ООО «ТД «Авто» Ильдар Саитов. Он приехал в Кирове и договорился с Плотниковым и другими неустановленными должностными лицами ГИБДД о регистрации автомобилей КАМАЗ с фальшивыми паспортами, которые в итоге были проданы.

Следователь попросил суд арестовать Александра Плотникова на 2 месяца.

Начальник УГИБДД не признал свою вину, и сославшись на 51 статью Конституции отказался давать показания.

В итоге суд избрал меру пресечения в виде ареста на два месяца.