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«По мнению следствия Плотников давал подчиненным сотрудникам подразделений МРЭО ГИБДД Кировской области на беспрепятственную регистрацию транспортных средств, произведенных "Рен Бизнес Авто", в условиях фактического отсутствия данных транспортных средств на осмотрах».

«Имеется оперативная информация о том, что Плотников, находясь на свободе, намеревается использовать должностные полномочия в целях воспрепятствовать производству предварительного следствия».

«Оснований для избрания Плотникову иной меры пресечения суд не усматривает. Суд считает, что вариант, предложенный защитой, не соответствует положению статьи 97, 99 УПК РФ и не сможет цели, преследуемые при избрании меры пресечения».

Начальник областного ГИБДД арестован на два месяца. Напомним, Александр Плотников подозревается в мошенничестве, организации преступного сообщества и превышении должностных полномочий.Сотни миллионов рублей - за подпись и печати. По версии следствия, глава областного ГИБДД три года помогал предпринимателям из Татарстана легализовать автомобили экостандарта Евро-2.Экостандарт Евро-2 менялся на Евро-4 только на бумаге. Помимо этого в техпаспорт вносились сведения об уплате утилизационного сбора. Эта информация не соответствует действительности, считают следователи. Злоумышленники затем продавали грузовики, не сообщая покупателям об истинном положении дел. Ущерб от деятельности банды составил 990 миллионов рублей.Следствие предполагает, что Александр Плотников может скрыться от правосудия. Поэтому прокурор потребовал заключить подозреваемого под стражу. Суд встал на сторону обвинения.Александр Плотников заявил, что невиновен. Начальник региональной автоинспекции отметил, точно такие же автомобили регистрировали в Удмуртии и Башкортостане. Напомним, Руководитель областного ГИБДД обвиняется по трем статьям уголовного кодекса - мошенничество в особо крупном размере, создание преступной группировки и превышение должностных полномочий.