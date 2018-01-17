В магазине на улице Комсомольской нашли поддельные игрушки.

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На недолжное качество игрушек с логотипами известного мирового бренда в полицию г. Кирова пожаловались местные жители.

В ходе проверки информация подтвердилась. В торговой точке действительно продавали пластиковые игрушки с нанесенными на них зарегистрированными товарными знаками, которые защищаются на территории РФ.

Однако низкие качество и цена, а также отсутствие аннотации на русском языке заставили полицейских усомниться в принадлежности товара к указанным брендам. У продавца не оказалось необходимых сопроводительных документов на продукцию.

Из оборота сотрудники полиции изъяли 38 игрушек на общую сумму больше 8 тысяч рублей.

В отношении юридического лица, которому принадлежит данный магазин, возбуждено административное расследование.