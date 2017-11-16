47-летняя жительница Кирова стала жертвой "жениха из Барселоны".

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Полицейским кировчанка пояснила, что на сайте знакомств познакомилась с интересным мужчиной, который, по его словам, родился и вырос в Испании.

Переписка продолжалась более полугода, отношения виртуальных знакомых становились все более теплыми и эмоциональными. И через некоторое время "Лорес из Барселоны" попросил у женщины ее персональные данные, сообщив, что хочет выслать ей подарок.

В следующем письме "испанец" сообщил, что отправил "дорогое золотое украшение". Но чтобы получить подарок, подруге придется оплатить "таможенный сбор".

Кировчанке "сумма сбора" показалась не такой уж большой, и она перечислила более 230 тысяч рублей. Когда украшение так и не пришло, а потенциальный жених продолжал выманивать деньги под разными предлогами, женщина наконец поняла, что ее обманули.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, полицейскими ведутся оперативно-розыскные мероприятия.