В Кирове задержан подозреваемый в грабеже продуктового магазина.
Нападение произошло 18 января на улице Володарского.
Ночью в продовольственный магазин зашел неизвестный мужчина в маске и отобрал у 19-летней продавщицы 8 тысяч рублей.
Спустя некоторое время оперативники вышли на след преступника. Ранее судимый неработающий 27-летний кировчанин к преступлению подготовился хорошо.
Сам изготовил маску, взял с собой другую одежду, чтобы переодеться после ограбления, и прихватил "на дело" микрофон, который планировал выдать за пистолет.
В итоге все хитрости не помогли. Грабитель задержан и помещен в СИЗО.
Проводятся следственные и иные процессуальные действия.
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