В Кирове задержан подозреваемый в грабеже продуктового магазина.

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Нападение произошло 18 января на улице Володарского.

Ночью в продовольственный магазин зашел неизвестный мужчина в маске и отобрал у 19-летней продавщицы 8 тысяч рублей.

Спустя некоторое время оперативники вышли на след преступника. Ранее судимый неработающий 27-летний кировчанин к преступлению подготовился хорошо.

Сам изготовил маску, взял с собой другую одежду, чтобы переодеться после ограбления, и прихватил "на дело" микрофон, который планировал выдать за пистолет.

В итоге все хитрости не помогли. Грабитель задержан и помещен в СИЗО.

Проводятся следственные и иные процессуальные действия.