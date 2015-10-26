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Новости / Происшествия

В Кирове задержан подозреваемый в грабеже продуктового магазина.

Сегодня, 13:03 | Просмотров: 274 | Версия для печати
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Нападение произошло 18 января на улице Володарского.
 
Ночью в продовольственный магазин зашел неизвестный мужчина  в маске и отобрал у 19-летней продавщицы 8 тысяч рублей.
 
Спустя некоторое время оперативники вышли на след преступника. Ранее судимый неработающий 27-летний кировчанин к преступлению подготовился хорошо.
 
Сам изготовил маску, взял с собой другую одежду, чтобы переодеться после ограбления, и прихватил "на дело" микрофон, который планировал выдать за пистолет.
 
В итоге все хитрости не помогли. Грабитель задержан и помещен в СИЗО.
 
Проводятся следственные и иные процессуальные действия.


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