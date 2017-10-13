В Кирово-Чепецке разыскали подозреваемого в краже, скрывшегося от следствия.

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В конце прошлого года межмуниципальный отдел МВД России «Кирово-Чепецкий» обратился житель Кирово-Чепецка, который сообщил, что его квартиру обворовали.

Пострадавший сдавал жилье в аренду. Но когда пришел в очередной раз проверить свою квартиру, обнаружил, что жилец пропал и прихватил с собой бытовую технику: микроволновую печь, холодильник и стиральную машину.

Сотрудники полиции установили личность подозреваемого в краже. Им оказался неработающий житель Кирово-Чепецка, 1981 года рождения. В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело. Но подозреваемый решил скрыться от следствия.

В начале января 2018 года мужчины объявили в розыск. В результате проведенных мероприятий на днях оперуполномоченные угрозыска установили местонахождение разыскиваемого и доставили его в отдел полиции.

Ходатайство следователя было удовлетворено судом – задержанному избрали меру пресечения в виде заключения под стражу. В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.