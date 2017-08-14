В Кирове загорелась квартира из-за вспыхнувшего на плите масла.

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ЧП произошло вечером 26.01.2017 года на улице Р. Юровской.

Жилец одной из квартир решила приготовить еду во фритюре и поставила на включенную плиту кастрюлю с маслом. Когда женщина приподняла крышку кастрюли, масло внезапно вспыхнуло.

Хозяйка испугалась и попыталась потушить пламя водой, но от этого масло вспыхнуло еще сильнее и огонь достиг потолка кухни. В результате загорелся натяжной потолок, пламя перекинулось на кухонную мебель.

К моменту прибытия пожарных вся квартира была сильно задымлена. На кухне полностью сгорел натяжной потолок, обгорела мебель и обои, закоптились стены.

В настоящее время по данному факту пожара проводится проверка, выясняются обстоятельства происшедшего.

фото ОНДПР г. Кирова