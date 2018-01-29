Жительница Кирово-Чепецка столкнулась с мошенничеством при покупке авиабилетов.

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54-летняя женщина решила купить два авиабилета при помощи сайта незнакомой компании, зарегистрированной в Москве.

Реклама обещала, что на данном сайте можно купить авиабилеты по выгодной цене и с помощью удобного и безопасного способа оплаты.

Женщина перевела за билеты 21 тысячу рублей, но так их и не получила. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.

Полиция настоятельно рекомендуют гражданам быть более бдительными при совершении дистанционных сделок купли-продажи услуг либо товаров. Не переводите денежные средства незнакомым гражданам, фирмам, услугами которых вы ранее не пользовались.