ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

29 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 55.8288
EURO: 69.6073
Погода в городе Кирове:
днём:  -13...-11°C
вечером:  -18...-16°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

Жительница Кирово-Чепецка столкнулась с мошенничеством при покупке авиабилетов.

Сегодня, 09:45 | Просмотров: 114 | Версия для печати
Поделиться новостью:
54-летняя женщина решила купить два авиабилета при помощи сайта незнакомой компании, зарегистрированной в Москве.
 
Реклама обещала, что на данном сайте можно купить авиабилеты по выгодной цене и с помощью удобного и безопасного способа оплаты.
 
Женщина перевела за билеты 21 тысячу рублей, но так их и не получила. В настоящее время проводятся проверочные мероприятия, устанавливаются все обстоятельства происшествия.
 
Полиция настоятельно рекомендуют гражданам быть более бдительными при совершении дистанционных сделок купли-продажи услуг либо товаров. Не переводите денежные средства незнакомым гражданам, фирмам, услугами которых вы ранее не пользовались.


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Последние новости

В Кирове продолжаются кражи имущества, оставленного в подъездах домов.

9:52 29.01.2018


В Кирове продолжаются кражи имущества, оставленного в подъездах домов.

Жительница Кирово-Чепецка столкнулась с мошенничеством при покупке авиабилетов.

9:45 29.01.2018


Жительница Кирово-Чепецка столкнулась с мошенничеством при покупке авиабилетов.

В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

14:26 27.01.2018


В Кировской области объявлено метеопредупреждение.

В Кирове дом, пострадавший от падения крана, полностью восстановят.

12:12 27.01.2018


В Кирове дом, пострадавший от падения крана, полностью восстановят.

В парке имени Гагарина разломали пианино, установленное общественными активистами.

11:47 27.01.2018


В парке имени Гагарина разломали пианино, установленное общественными активистами.

Житель Санчурского района вырубил ели на особо защищенном участке леса.

11:13 27.01.2018


Житель Санчурского района вырубил ели на особо защищенном участке леса.

В Кирове загорелась квартира из-за вспыхнувшего на плите масла.

10:51 27.01.2018


В Кирове загорелась квартира из-за вспыхнувшего на плите масла.

Все новости

Вести. Кировская область

Выставка "Я знаю силу слов..." в музее Грина

10:37 29.01.2018


Выставка "Я знаю силу слов..." в музее Грина

Проверка реализации программы капитального ремонта

10:34 29.01.2018


Проверка реализации программы капитального ремонта

Путешествие на байдарках из Кирова до Азовского моря

10:29 29.01.2018


Путешествие на байдарках из Кирова до Азовского моря

В Кирове завершился городской конкурс на лучшую кормушку для птиц

10:27 29.01.2018


В Кирове завершился городской конкурс на лучшую кормушку для птиц

Пожилые кировчане отметили День серебряного студента

10:16 29.01.2018


Пожилые кировчане отметили День серебряного студента

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

Кировчанка лишилась 90 тысяч, решив купить автомобиль

28.12.2016


Кировчанка лишилась 90 тысяч, решив купить автомобиль

Жительница Кирова стала жертвой мошенников при покупке авиабилетов.

29.06.2017


Жительница Кирова стала жертвой мошенников при покупке авиабилетов.

Жительницу Пасегово обманули в соцсети на 3 тысячи рублей

02.11.2017


Жительницу Пасегово обманули в соцсети на 3 тысячи рублей

Жительница п. Свеча при покупке турпутевки лишилась 66 тысяч рублей.

30.06.2017


Жительница п. Свеча при покупке турпутевки лишилась 66 тысяч рублей.

Пенсионерка из Кирово-Чепецка полмиллиона перевела лжецелителям

05.08.2016


Пенсионерка из Кирово-Чепецка полмиллиона перевела лжецелителям

Перевела деньги мнимой подруге

19.10.2016


Перевела деньги мнимой подруге

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

22.01.2018


МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

18.01.2018


Сотрудники ГИБДД устанавливают очевидцев ДТП в Зуевском районе.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх