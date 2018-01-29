В Кирове продолжаются кражи имущества, оставленного в подъездах домов.

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Ночью из подъезда дома по улице Маршала Конева был похищен велосипед стоимостью 15 тысяч рублей, принадлежащий 40-летнему кировчанину.

Хозяин оставил свое имущество без надзора, понадеявшись на самую простую защиту - велосипед был закреплен тонким замком-тросом.

Злоумышленник, которому "приглянулся" велосипед, специнструментом легко перекусил трос и похитил имущество.

В настоящее время проводятся оперативно-разыскные мероприятий, направленные на установление личности похитителя и местонахождение украденного велосипеда. Полиция призывает кировчан более внимательно относиться к сохранности вашего имущества.

Вещи (велосипеды, коляски, санки) должны хранится в квартирах, а не на лестничных площадках и в подъездах.