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Новости / Происшествия

В Кирове перед судом предстанут пятеро наркоторговцев.

Сегодня, 14:12 | Просмотров: 277 | Версия для печати
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Заместитель прокурора Кировской области утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении пяти участников организованной преступной группы наркоторговцев.
 
По версии следствия, синтетические наркотики сбывались в больших количествах в Кирове, Кирово-Чепецке и Слободском. Занимались преступным бизнесом житель Нижегородской области и примкнувшие к нему 4 местных жителя.
 
Группа активно действовала с октября 2016 года по апрель 2017 года. Распространяли наркотики дистанционным способом через тайники - «закладки». После оплаты потребителями наркотиков через электронные платежные системы.
 
После задержания группы из незаконного оборота было изъято более 360 гр. синтетических наркотических средств, в том числе концентрированный реагент, что соответствует более 1 тыс. разовых доз.
 
Уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в Октябрьский районный суд города Кирова для рассмотрения по существу.
 
по информации прокуратуры Кировской области


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