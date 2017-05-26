В Туже сгорел жилой дом, погорельцы просят о помощи.
ЧП случилось около двух часов ночи 28.01.2018 года.
На улице Северной загорелся частный жилой дом. Пламя заметили не сразу, поэтому огонь успел распространиться на все помещение.
Спавшие в доме люди чудом успели спастись. Им пришлось выпрыгивать из окон.
В результате пожара сгорели надворные постройки, крыша дома, обгорели потолочное перекрытие, стены изнутри и снаружи, имущество.
Семья осталась практически без всего. Сгорело все имущество.
И сейчас люди просят помочь всех, кто чем может.
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