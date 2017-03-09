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В кировском управлении СКР подвели итоги 2017 года

Сегодня, 12:20 | Просмотров: 242 | Автор: Артем Макаров | Версия для печати
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Благодаря сотрудникам регионального следственного комитета бюджетам разного уровня удалось вернуть более ста миллионов рублей.

Две с половиной тысячи уголовных дел возбудили в прошлом году сотрудники областного управления следственного комитета. Без малого две тысячи направлены в суд. Некоторые преступления были совершены еще в середине девяностых.

В кировском управлении СКР подвели итоги 2017 годаАЙРАТ АХМЕТШИН, НАЧАЛЬНИК СУ СК РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Направлено в суд уголовное дело в отношении некого Гостева, в 1995 году совершившего жестокое убийство жительницы города Кирова, труп которой он сокрыл в коллекторе теплотрассы».

Раскрыты и направлены в суд ряд преступлений, которые вызвали большой общественный резонанс. По некоторым из них уже есть решения. Так, за решетку отправился бывший руководитель Кировской ипотечной корпорации Виталий Шмаков - за взятку в пять миллионов рублей. Перед судом предстал водитель такси, который сбил двух сотрудников ГИБДД. Один из них погиб, второй до сих пор в коме. Под арест взят руководитель областной дорожной полиции Александр Плотников. В прошлом году удалось привлечь к ответственности более ста недобросовестных работодателей.

АЙРАТ АХМЕТШИН, НАЧАЛЬНИК СУ СК РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«Следственным управлением проведено более 130-ти проверок по обращению граждан и другим сигналам по факту невыплаты заработной платы и иных обязательных трудовых выплат. По их результатам возбуждено 54 уголовных дела, 28 дел направлены в суды, что на 40 процентов больше, чем за аналогичный период 2016 года».

Таким образом, справедливости смогли добиться более шести сотен работников. Особый упор следователи в прошлом году сделали на борьбу с так называемыми "группами смерти" в социальных сетях.

АЙРАТ АХМЕТШИН, НАЧАЛЬНИК СУ СК РФ ПО КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ:
«В 2017 году выявлено 6 случаев доведения несовершеннолетних до самоубийства с использованием социальной сети "Вконтакте". По каждому факту возбуждено уголовное дело. Угрожающие ресурсы заблокированы Роскомнадзором по инициативе следственного управления и прокуратуры области».

По итогам работы за прошедший год несколько десятков сотрудников следственного комитета были отмечены ведомственными наградами.


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