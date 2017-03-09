В кировском управлении СКР подвели итоги 2017 года

Поделиться новостью:

Благодаря сотрудникам регионального следственного комитета бюджетам разного уровня удалось вернуть более ста миллионов рублей.Две с половиной тысячи уголовных дел возбудили в прошлом году сотрудники областного управления следственного комитета. Без малого две тысячи направлены в суд. Некоторые преступления были совершены еще в середине девяностых.Раскрыты и направлены в суд ряд преступлений, которые вызвали большой общественный резонанс. По некоторым из них уже есть решения. Так, за решетку отправился бывший руководитель Кировской ипотечной корпорации Виталий Шмаков - за взятку в пять миллионов рублей. Перед судом предстал водитель такси, который сбил двух сотрудников ГИБДД. Один из них погиб, второй до сих пор в коме. Под арест взят руководитель областной дорожной полиции Александр Плотников. В прошлом году удалось привлечь к ответственности более ста недобросовестных работодателей.Таким образом, справедливости смогли добиться более шести сотен работников. Особый упор следователи в прошлом году сделали на борьбу с так называемыми "группами смерти" в социальных сетях.По итогам работы за прошедший год несколько десятков сотрудников следственного комитета были отмечены ведомственными наградами.