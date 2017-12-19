В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

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По информации УМВД по Кировской области, тело 28-летней девушки было обнаружено в квартире 28 января 2018 года.

В полицию о ЧП сообщила бабушка погибшей. Как сообщили в СУ СКР по Кировской области, эксперты установили, что девушка погибла от асфиксии: ее утопили в ванной комнате.

Бабушка жертвы сообщила также, что из квартиры пропали ценные вещи и бытовая техника. Следствию удалось установить, что накануне у девушки был гость - ее знакомый, 1995 года рождения.

По горячим следам сотрудниками уголовного розыска УМВД России по Кировской области подозреваемый был задержан во дворе своего дома в микрорайоне Лянгасово. При себе у подозреваемого оказались серьги и мобильный телефон потерпевшей девушки. Постепенно была установлена вся картина произошедшего.

По версии следствия, накануне гибели девушка была вместе со своим приятелем (ранее судимым) и выпивала с ним алкоголь. В ходе дружеских посиделок между ними возникла ссора на почве ревности.

Когда девушка ушла принимать ванну, подозреваемый зашел к ней, ударил ее в лицо и с силой погрузил голову под воду, перекрыв тем самым дыхательные пути. После того как девушка перестала подавать признаки жизни, молодой человек вынес из квартиры 2 телевизора, сотовый телефон, а также украшения и с места происшествия скрылся.

По информации пресс-службы УМВД по Кировской области, мужчина признался, что сдал телевизоры в ломбард. Уходя, он запер входную дверь квартиры потерпевшей, а ключи выкинул. Вырученные от продажи телевизоров 14 тысяч рублей потратил на спиртное.

Во время допроса подозреваемый признал свою вину. В настоящее время подозреваемый задержан. Расследование продолжается.