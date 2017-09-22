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Новости / Происшествия

В Кирове иномарка сбила 82-летнюю женщину.

Сегодня, 13:05 | Просмотров: 178 | Версия для печати
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ДТП произошло днем 29.01.2018 года.
 
На Октябрьском проспекте напротив дома № 145, по предварительным данным, 60-летняя женщина-водитель автомобиля «Фиат Панда» совершила наезд на 82-летнюю женщину.
 
Пешеход переходила проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате происшествия женщина получила травмы.
 
И в тот же день аналогичное ДТП произошло в 10 часов на ул. Красина, напротив дома № 10.
 
В Кирове иномарка сбила 82-летнюю женщину.По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3110» сбил 54-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу.
 
 
 
В результате происшествия пешеход получила травмы.
 
по информации УГИБДД по Кировской области


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