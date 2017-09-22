В Кирове иномарка сбила 82-летнюю женщину.

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ДТП произошло днем 29.01.2018 года.

На Октябрьском проспекте напротив дома № 145, по предварительным данным, 60-летняя женщина-водитель автомобиля «Фиат Панда» совершила наезд на 82-летнюю женщину.

Пешеход переходила проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате происшествия женщина получила травмы.

И в тот же день аналогичное ДТП произошло в 10 часов на ул. Красина, напротив дома № 10.

По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3110» сбил 54-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу.

В результате происшествия пешеход получила травмы.

по информации УГИБДД по Кировской области