В Кирове иномарка сбила 82-летнюю женщину.
ДТП произошло днем 29.01.2018 года.
На Октябрьском проспекте напротив дома № 145, по предварительным данным, 60-летняя женщина-водитель автомобиля «Фиат Панда» совершила наезд на 82-летнюю женщину.
Пешеход переходила проезжую часть дороги в неположенном месте. В результате происшествия женщина получила травмы.
И в тот же день аналогичное ДТП произошло в 10 часов на ул. Красина, напротив дома № 10.
По предварительным данным, 38-летний водитель автомобиля «ГАЗ-3110» сбил 54-летнюю женщину, переходившую проезжую часть дороги по обозначенному дорожными знаками нерегулируемому пешеходному переходу.
В результате происшествия пешеход получила травмы.
по информации УГИБДД по Кировской области
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