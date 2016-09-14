В Кирове молодые люди с игрушечным пистолетом ограбили магазин.

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Нападение было совершено вечером в торговой точке на улице Ленина.

По словам продавца, в помещение зашли двое мужчин и угрожая предметом, похожим на пистолет, похитили три бутылки пива на общую сумму 400 рублей и быстро скрылись с места происшествия.

Задержать подозреваемых удалось совместными усилиями сотрудников ППС и вневедомственной охраны Росгвардии. Личности грабителей были установлены. Налетчиками оказались жители Кирова - молодые люди 16-ти и 18-ти лет.

Предметом, которым они угрожали продавцу, оказался игрушечный пистолет.

Следственным отделом СУ СК России по Кировской области в отношении подозреваемых в совершении разбоя возбуждено уголовное дело. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-разыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.

по информации пресс-службы УМВД по Кировской области