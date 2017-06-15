В Нолинске поймали 19-летнего молодого человека, обворовавшего магазин.

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Около полуночи в полицию поступил сигнал о том, что в местный продуктовый магазин на улице Коммуны проник неизвестный.

На указанный адрес прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии обнаружили, что дверь магазина открыта, а от здания спешно уходит молодой человек. Полицейские решили побеседовать с припозднившимся гражданином, но юноша, заметив патрульный автомобиль, бросился бежать.

Сотрудники Росгвардии догнали и задержали подозреваемого. Когда молодой человек садился в служебный автомобиль, у него из одежды выпали пачки сигарет различных марок и другой товар. Молодой человек признался, что украл все эти вещи в магазине.

Выяснилось также, что 19-летний житель Нолинска ранее уже был судим. Для дальнейшего разбирательства молодого человека доставили в отдел полиции.

по информации пресс-службы Управления Росгвардии по Кировской области