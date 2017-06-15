ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня среда

31 января 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.1840
EURO: 69.9322
Погода в городе Кирове:
ночью:  -20...-18°C
утром:  -20...-18°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

В Нолинске поймали 19-летнего молодого человека, обворовавшего магазин.

Сегодня, 12:15 | Просмотров: 219 | Версия для печати
Поделиться новостью:
Около полуночи в полицию поступил сигнал о том, что в местный продуктовый магазин на улице Коммуны проник неизвестный.
 
На указанный адрес прибыла группа задержания вневедомственной охраны. Сотрудники Росгвардии обнаружили, что дверь магазина открыта, а от здания спешно уходит молодой человек. Полицейские решили побеседовать с припозднившимся гражданином, но юноша, заметив патрульный автомобиль, бросился бежать.
 
Сотрудники Росгвардии догнали и задержали подозреваемого. Когда молодой человек садился в служебный автомобиль, у него из одежды выпали пачки сигарет различных марок и другой товар. Молодой человек признался, что украл все эти вещи в магазине.
 
Выяснилось также, что 19-летний житель Нолинска ранее уже был судим. Для дальнейшего разбирательства молодого человека доставили в отдел полиции.
 
по информации пресс-службы Управления Росгвардии по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Рабочие места

Последние новости

В МВД и СКР опровергли сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника УГИБДД по Кировской области.

14:46 31.01.2018


В МВД и СКР опровергли сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника УГИБДД по Кировской…

Ледолазы из Кирова завоевали пять медалей этапа Кубка мира по ледолазанию.

14:24 31.01.2018


Ледолазы из Кирова завоевали пять медалей этапа Кубка мира по ледолазанию.

Кировские лыжники завоевали медали окружного чемпионата.

14:19 31.01.2018


Кировские лыжники завоевали медали окружного чемпионата.

Кировская конькобежка с триумфом выступила на международных стартах.

14:12 31.01.2018


Кировская конькобежка с триумфом выступила на международных стартах.

В Кировской области можно будет наблюдать полное лунное затмение.

12:43 31.01.2018


В Кировской области можно будет наблюдать полное лунное затмение.

В Белой Холунице на берегу реки нашли скелетированное тело.

12:33 31.01.2018


В Белой Холунице на берегу реки нашли скелетированное тело.

В Нолинске поймали 19-летнего молодого человека, обворовавшего магазин.

12:15 31.01.2018


В Нолинске поймали 19-летнего молодого человека, обворовавшего магазин.

Все новости

Вести. Кировская область

В детской филармонии открылась ярмарка, на которой ничего нельзя купить

17:58 31.01.2018


В детской филармонии открылась ярмарка, на которой ничего нельзя купить

Продолжение истории с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в холодной квартире

17:56 31.01.2018


Продолжение истории с многодетной матерью из Слободского, замерзающей в холодной квартире

Слобожанин Матвей Жуков стал победителем всероссийского конкурса сочинений

11:53 31.01.2018


Слобожанин Матвей Жуков стал победителем всероссийского конкурса сочинений

Кировские студенты разработали оборудование для производства сыра

11:47 31.01.2018


Кировские студенты разработали оборудование для производства сыра

Контроль за очисткой крыш от снега

11:45 31.01.2018


Контроль за очисткой крыш от снега

Все новости

Реклама

Реклама

Похожие новости:

В Кирове бойцы Росгвардии задержали мужчину, ограбившего магазин.

15.06.2017


В Кирове бойцы Росгвардии задержали мужчину, ограбившего магазин.

В Кирове задержали молодого человека с пакетиком гашиша.

03.10.2017


В Кирове задержали молодого человека с пакетиком гашиша.

В Кирове два жителя Коми через пролом крыши проникли в магазин

07.11.2017


В Кирове два жителя Коми через пролом крыши проникли в магазин

В Котельниче задержали молодого человека, обокравшего магазин.

20.12.2016


В Котельниче задержали молодого человека, обокравшего магазин.

В Кирове задержали молодого человека, искавшего тайник-закладку с наркотиками.

07.08.2017


В Кирове задержали молодого человека, искавшего тайник-закладку с наркотиками.

Сотрудники Росгвардии задержали трех кировчан, подозреваемых в угоне.

09.06.2017


Сотрудники Росгвардии задержали трех кировчан, подозреваемых в угоне.

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

22.01.2018


МВД: начальник УГИБДД по Кировской области задержан на 48 часов в рамках расследования уголовного дела о мошенничестве.

Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

19.01.2018


Прокуратура проведет проверку в связи с падением крана на жилой дом.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

19.01.2018


СРОЧНО! В Кирове на жилой дом упал строительный кран.

В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

30.01.2018


В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх