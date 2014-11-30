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В Белой Холунице на берегу реки нашли скелетированное тело.

Сегодня, 12:33 | Просмотров: 175 | Версия для печати
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По факту обнаружения скелетированного тела мужчины с признаками насильственной смерти следственными органами возбуждено уголовное дело.
 
Личность погибшего пока не установлена. По данным экспертизы, в области груди пострадавшего были обнаружены проникающие колото-резаные ранения.
 
Следствие полагает, что погибший может быть жителем г. Белая Холуница, в отношении которого было совершено преступление летом 2016 года. Информация об этом была получена из оперативных источников.
 
Компания местных жителей распивала спиртные напитки на берегу реки. Одна из участниц компании привела с собой малознакомого остальным мужчину, у которого произошла ссора с другими участниками застолья.
 
Во время конфликта женщина 1989 г.р. схватила нож и нанесла несколько ударов в грудь потерпевшему. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.
 
На следующий день компания решила скрыть следы преступления. Молодые люди перенесли тело к берегу реки и закопали. Сотрудникам Следственного комитета предстоит провести целый комплекс необходимых следственных действий с целью  всестороннего исследования обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.
 
по информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области, фото с места происшествия
 
 
В Белой Холунице на берегу реки нашли скелетированное тело. В Белой Холунице на берегу реки нашли скелетированное тело. В Белой Холунице на берегу реки нашли скелетированное тело.
 


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