В Белой Холунице на берегу реки нашли скелетированное тело.

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По факту обнаружения скелетированного тела мужчины с признаками насильственной смерти следственными органами возбуждено уголовное дело.

Личность погибшего пока не установлена. По данным экспертизы, в области груди пострадавшего были обнаружены проникающие колото-резаные ранения.

Следствие полагает, что погибший может быть жителем г. Белая Холуница, в отношении которого было совершено преступление летом 2016 года. Информация об этом была получена из оперативных источников.

Компания местных жителей распивала спиртные напитки на берегу реки. Одна из участниц компании привела с собой малознакомого остальным мужчину, у которого произошла ссора с другими участниками застолья.

Во время конфликта женщина 1989 г.р. схватила нож и нанесла несколько ударов в грудь потерпевшему. От полученных повреждений мужчина скончался на месте.

На следующий день компания решила скрыть следы преступления. Молодые люди перенесли тело к берегу реки и закопали. Сотрудникам Следственного комитета предстоит провести целый комплекс необходимых следственных действий с целью всестороннего исследования обстоятельств произошедшего. Расследование продолжается.