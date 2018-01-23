В МВД и СКР опровергли сообщения о возбуждении уголовного дела в отношении заместителя начальника УГИБДД по Кировской области.

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31 января 2018 года в ряде средств массовой информации г. Кирова появилась информация о якобы возбужденном уголовном деле в отношении одного из заместителей начальника УГИБДД УМВД России по Кировской области.

И в пресс-службе УМВД по Кировской области, и в СУ СКР по Кировской области данное сообщение опровергли.

По информации УМВД, упомянутый в публикациях сотрудник находится на своем рабочем месте и исполняет свои служебные обязанности в полном объеме.

Напомним, начальник УГИБДД по Кировской области Александр Плотников был задержан 22 января 2018 года по подозрению в мошенничестве, участии в создании преступного сообщества и превышении должностных полномочий.

По версии следствия, полковник стал фигурантом громкого "дела о Камазах". В нем оказались замешаны предприниматели из Татарстана и ряд высокопоставленных полицейских в нескольких регионах.

Плотников арестован на два месяца и находится в СИЗО.