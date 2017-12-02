В Кирове сотрудники МЧС предотвратили взрыв.

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Около 5 часов утра произошел пожар в здании деревообрабатывающего предприятия на улице Павла Корчагина.

В двухэтажном кирпичном здании загорелись гаражные боксы. К моменту приезда пожарных пламя бушевало на первом и втором этажах.

Выяснилось, что в одном из боксов находятся баллоны с пропаном, кислородом и углекислотой. Существовала реальная угроза мощного взрыва. Был объявлен специальный номер вызова 1-бис. К месту ЧП прибыли все жизнеобеспечивающие службы, в том числе энергетики.

Ситуацию осложняло то, что рядом со зданием проходила высоковольтная линия напряжением 35 кВт.

С помощью бензореза пожарные в газодымозащитных аппаратах сумели вскрыть металлическую дверь предприятия и в условиях высокой температуры начали тушить мощное пламя. В итоге удалось остановить его распространение по второму этажу здания, где находилась большая партия готового и упакованного пиломатериала. Также сотрудники МЧС вывели из помещений два автомобиля, за которыми находился очаг возгорания.

Пожар был ликвидирован и предотвращена угроза взрыва. Сотрудникам МЧС удалось спасти имущество ориентировочно на 9 миллионов рублей, в том числе дорогостоящие станки, два автомобиля и пиломатериалы готовые на экспорт.

Предположительной причиной пожара послужил аварийный режим работы электрооборудования автопогрузчика в одном из гаражных боксов. В настоящее время по данному факту проводится проверка, выясняются обстоятельства произошедшего.

по информации ПЧ-5 и ОНДПР г. Кирова