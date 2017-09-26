Бывшего гендиректора ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» подозревают в мошенничестве.

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Ранее следователями СУ СКР по Кировской области было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, совершенного в особо крупном размере, неустановленными сотрудниками ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база».

По контракту с Министерством промышленности и торговли РФ ученые должны были разработать технологию производства биотехнологического жизненно необходимого и важнейшего лекарственного средства.

Но работа фактически была не сделана, а в адрес Министерства были направлены ложные сведения об исполнении обязательств. Около 15 тысяч таблеток изготовлены не были, а введенное в заблуждение Министерство перечислило по контракту ОАО «Омутнинская научная опытно-промышленная база» в общей сложности 35 миллионов рублей.

В ходе расследования была установлена причастность к совершению преступления бывшего генерального директора ОАО.

Кроме того сотрудники УФСБ России по Кировской области выявили еще один преступный эпизод в его действиях.

По версии следствия, в период 2012 по 2014 года бывший генеральный директор общества дал указание подчиненным отправить в Министерство промышленности и торговли РФ различные отчетные документы, содержащие заведомо ложные сведения об исполнении государственного контракта, а именно об изготовлении опытно-промышленной партии в форме ушных капель. Однако указанные капли изготовлены не были.

Таким образом, подозреваемый, не выполнив фактически условия контракта, похитил бюджетные денежные средства Министерства в размере более 60 миллионов рублей.

Расследование уголовного дела продолжается.