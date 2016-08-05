В Кирове ищут подозреваемую в мошенничестве (ВИДЕО).

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Инцидент произошел в одном из магазинов обуви на улице Ленина.

В конце рабочего дня при снятии кассы работники магазина обнаружили недостачу в сумме 4500 рублей. Когда они посмотрели записи видеонаблюдения, подозрение пало на женщину, которая пришла днем в магазин, чтобы «купить краску для обуви».

Расплачиваясь за товар, она протянула продавцу 5-тысячную купюру и начала отвлекать ее внимание. В последний момент покупательница отдернула руку с купюрой и стала искать в кошельке мелочь.

Работница магазина, подумав, что уже взяла деньги, отсчитала ей сдачу 4500 рублей. В итоге посетительница забрала свои 5 тысяч, сдачу, товар и спокойно ушла из магазина.

Приметы подозреваемой: на вид 30 лет, рост около 160 сантиметров, среднего телосложения. Волосы черные.

Была одета в куртку темного цвета с капюшоном, темные ботинки, шапку салатного цвета. При себе имела дамскую сумку светло-коричневого цвета на двух коротких лямках.

Всех, кто опознал женщину на видео, просят позвонить по телефонам: 40-60-11, 77-76-05, 77-52-12 или 02

видео предоставлено пресс-службой УМВД по Кировской области