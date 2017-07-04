В Кирове задержан подозреваемый в грабеже кафе.

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Инцидент произошел 2 февраля 2018 года. В помещение кафе на улице Воровского зашел мужчина.

Кассир в это время отвлеклась от свое работы и на минуту отошла от кассы. Воспользовавшись тем, что касса осталась открытой и без присмотра, посетитель вытащил из аппарата деньги - в общей сложности 9 тысяч рублей и быстро скрылся.

Кассир не успела задержать грабителя и нажала «тревожную кнопку».

Сотрудники вневедомственной охраны Росгвардии сумели через некоторое время задержать мужчину, который по приметам был похож на грабителя.

Выяснилось, что убегая из кафе, он спрятался в подъезде одного из ближайших домов. Входная дверь одной из квартир оказалась не заперта и мужчина проник внутрь. В квартире находилась маленькая девочка, которая испугалась незнакомца и убежала в свою комнату.

Злоумышленник схватил стоявший в прихожей школьный рюкзак и вместе с ним выбежал обратно в подъезд. Его добычей стал сотовый телефон девочки. После мужчина решил выйти на улицу и попал в поле зрения патрульных вневедомственной охраной.

В отношении подозреваемого – ранее судимого кировчанина, 1980 года рождения, отделом дознания УМВД России по г. Кирову возбуждено уголовное дело.

по информации пресс-службы УМВД по Кировской области