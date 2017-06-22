Житель Кирса насильно держал подругу в подполье.

Поделиться новостью:

Мировой судья Верхнекамского района рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя Б.

Он признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение свободы человека, не связанное с его похищением). Инцидент произошел в ноябре 2017 года.

Мужчина после обильных алкогольных возлияний поссорился со своей сожительницей и решил ее наказать. В течении трех часов он удерживал подругу в подполье своего дома, игнорируя все просьбы и требования потерпевшей прекратить её удерживать и отпустить.

Противоправные действия мужчины пресекли сотрудники полиции, которых вызвали на место происшествия. Суд назначил обвиняемому наказание в виде 8 месяцев лишения свободы.

Отбывать наказание осуждённый будет в колонии строгого режима.

Приговор суда не вступил в законную силу.