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Жительница Котельнича заплатила мошеннику за "бесплатный" подарок 45 тысяч рублей.

Сегодня, 13:48 | Просмотров: 214 | Версия для печати
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Инцидент произошел 30 января 2017 года.
 
В квартиру к 88-летней бабушке зашел незнакомый мужчина. Он сообщил, что пенсионерке "полагается подарок, который стоит 42 тысячи рублей, но ей отдадут его "совсем бесплатно". Для этого бабушка должна была оплатить «расходы по доставке подарка».
 
Сначала незнакомец запросил 50 тысяч рублей, в итоге предоставил пенсионерке скидку 5 тысяч. После того, как пенсионерка получила коробку и открыла ее, в ней оказался дешевый массажер стоимостью в тысячу рублей.
 
Бабушка обратилась в полицию. Полицейские установили личность мошенника. Им оказался житель одной из деревень Яранского района, 1977 года рождения. Также был установлен автомобиль, на котором он передвигался.
 
Ориентировка и задание на задержание данного гражданина были направлены во все районы.
 
Подозреваемый был задержан сотрудниками ГИБДД Советского района. В настоящее время в отношении него дознавателем МО МВД России «Котельничский» возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 159 УК России.
 
по информации пресс-службы УМВД по Кировской области


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