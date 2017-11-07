В магазине на улице Ленина торговали алкоголем без лицензии (ВИДЕО).

На работу круглосуточного магазина на улице Ленина города Кирова пожаловались местные жители.
В ходе осмотра помещения магазина полицейские обнаружили несколько бутылок крепких алкогольных напитков, которые находились в продаже без лицензии. Также в заведении в нарушение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 12.10.2017 № 130 продавали и спиртосодержащие лосьоны.
Образец стоял на витрине с ценником. Более 200 флаконов продукции «двойного применения» сотрудники полиции обнаружили в подсобном помещении. Продукция продавалась в 2 раза дешевле минимально установленной цены в 60 рублей за бутылку 100 миллилитров.
Крепкие алкогольные напитки в количестве 7 единиц, а также около 24 литров спиртосодержащих лосьонов полицейские изъяли.
В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники полиции составили административные материалы, которые будут переданы в суд для решения вопроса о назначении штрафа и конфискации спиртного.
видео предоставлено УМВД по Кировской области
Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.
Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.
16 +
Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"