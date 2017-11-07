В магазине на улице Ленина торговали алкоголем без лицензии (ВИДЕО).

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На работу круглосуточного магазина на улице Ленина города Кирова пожаловались местные жители.

В ходе осмотра помещения магазина полицейские обнаружили несколько бутылок крепких алкогольных напитков, которые находились в продаже без лицензии. Также в заведении в нарушение постановления Главного государственного санитарного врача РФ от 12.10.2017 № 130 продавали и спиртосодержащие лосьоны.

Образец стоял на витрине с ценником. Более 200 флаконов продукции «двойного применения» сотрудники полиции обнаружили в подсобном помещении. Продукция продавалась в 2 раза дешевле минимально установленной цены в 60 рублей за бутылку 100 миллилитров.

Крепкие алкогольные напитки в количестве 7 единиц, а также около 24 литров спиртосодержащих лосьонов полицейские изъяли.

В отношении индивидуального предпринимателя сотрудники полиции составили административные материалы, которые будут переданы в суд для решения вопроса о назначении штрафа и конфискации спиртного.

видео предоставлено УМВД по Кировской области