По факту пожара в Белой Холунице проводится доследственная проверка.

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ЧП произошло 3 февраля 2018 года. Ночью в Белой Холунице сгорел частный жилой дом на улице Коммунаров.

Строение полностью сгорело. В огне погиб хозяин дома, 1947 года рождения.

На теле погибшего следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.

Следователи Слободского МСО СУ СКР по Кировской области провели необходимые первоначальные следственные действия, в том числе тщательный осмотр места происшествия.

Для установления причин пожара были назначены экспертизы, не исключаются версии неосторожного обращения с огнем и неисправности электрической проводки.

по информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области