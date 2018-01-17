ФИЛИАЛ ФГУП ВГТРК ГОСУДАРСТВЕННАЯ ТЕЛЕВИЗИОННАЯ И РАДИОВЕЩАТЕЛЬНАЯ КОМПАНИЯ «ВЯТКА»

Сегодня понедельник

05 февраля 2018г.

Курсы валют ЦБР:
USD: 56.6278
EURO: 70.4959
Погода в городе Кирове:
ночью:  -5...-3°C
утром:  -5...-3°C
Добавить в избранное
Новости / Происшествия

По факту пожара в Белой Холунице проводится доследственная проверка.

Сегодня, 15:33 | Просмотров: 122 | Версия для печати
Поделиться новостью:
ЧП произошло 3 февраля 2018 года. Ночью в Белой Холунице сгорел частный жилой дом на улице Коммунаров.
 
Строение полностью сгорело. В огне погиб хозяин дома, 1947 года рождения.
 
На теле погибшего следов, указывающих на криминальный характер смерти, не обнаружено. Вероятной причиной возгорания стало короткое замыкание электропроводки.
 
Следователи Слободского МСО СУ СКР по Кировской области провели необходимые первоначальные следственные действия, в том числе тщательный осмотр места происшествия.
 
 
По факту пожара в Белой Холунице проводится доследственная проверка. По факту пожара в Белой Холунице проводится доследственная проверка. По факту пожара в Белой Холунице проводится доследственная проверка. По факту пожара в Белой Холунице проводится доследственная проверка. По факту пожара в Белой Холунице проводится доследственная проверка.
 
 
 
 
 
 
Для установления причин пожара были назначены экспертизы, не исключаются версии неосторожного обращения с огнем и неисправности электрической проводки.
 
по информации пресс-службы СУ СКР по Кировской области


Внимание! Открыто анонимное голосование в нашей группе ВКонтакте.

ГТРК Вятка - все новости Кирова и Кировской области в одном месте!

Реклама

Рабочие места

Последние новости

По факту пожара в Белой Холунице проводится доследственная проверка.

15:33 05.02.2018


По факту пожара в Белой Холунице проводится доследственная проверка.

В магазине на улице Ленина торговали алкоголем без лицензии (ВИДЕО).

14:40 05.02.2018


В магазине на улице Ленина торговали алкоголем без лицензии (ВИДЕО).

Жительница Котельнича заплатила мошеннику за "бесплатный" подарок 45 тысяч рублей.

13:48 05.02.2018


Жительница Котельнича заплатила мошеннику за "бесплатный" подарок 45 тысяч рублей.

Кировские лыжники достойно выступили на окружном первенстве.

13:31 05.02.2018


Кировские лыжники достойно выступили на окружном первенстве.

После вмешательства прокуратуры АО «КЧУС» погасил долги по зарплате 376 работникам.

12:49 05.02.2018


После вмешательства прокуратуры АО «КЧУС» погасил долги по зарплате 376 работникам.

В Кирове началось строительство водовода к новому легкоатлетическому манежу.

11:57 05.02.2018


В Кирове началось строительство водовода к новому легкоатлетическому манежу.

Кировская «Родина» потерпела самое крупное с начала сезона поражение.

11:28 05.02.2018


Кировская «Родина» потерпела самое крупное с начала сезона поражение.

Все новости

Вести. Кировская область

Турнир по черлидингу во Дворце Единоборств

21:03 05.02.2018


Турнир по черлидингу во Дворце Единоборств

В Кирове прошел фестиваль юных изобретателей "Бионик"

21:02 05.02.2018


В Кирове прошел фестиваль юных изобретателей "Бионик"

Уборка улиц от снега и мусора в Котельниче

21:01 05.02.2018


Уборка улиц от снега и мусора в Котельниче

В Слободском прошли финалы Чемпионата школьной баскетбольной Лиги

17:43 05.02.2018


В Слободском прошли финалы Чемпионата школьной баскетбольной Лиги

Жителям Мурыгино пришли платежки по 12 тысяч рублей

17:41 05.02.2018


Жителям Мурыгино пришли платежки по 12 тысяч рублей

Все новости

Реклама

Реклама

Вместе Киров

Похожие новости:

По факту пожара в Нововятском районе начата доследственная проверка.

17.01.2018


По факту пожара в Нововятском районе начата доследственная проверка.

В Белой Холунице на берегу реки нашли скелетированное тело.

31.01.2018


В Белой Холунице на берегу реки нашли скелетированное тело.

В Советске сгорел жилой дом.

26.03.2016


В Советске сгорел жилой дом.

Гроза, короткое замыкание и неосторожность: пожары выходных

04.07.2016


Гроза, короткое замыкание и неосторожность: пожары выходных

В Мурашах сгорел частный жилой дом.

02.05.2016


В Мурашах сгорел частный жилой дом.

В д. Нижние Булдаки Слободского района сгорел частный дом с автомобилем.

17.08.2015


В д. Нижние Булдаки Слободского района сгорел частный дом с автомобилем.

Популярные новости

Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

23.01.2018


Руководство УМВД по Кировской области проведет служебную проверку в связи с задержанием начальника УГИБДД.

Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

23.01.2018


Появилось видео задержания начальника УГИБДД по Кировской области (ВИДЕО)

В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

30.01.2018


В Кирове 22-летний молодой человек утопил в ванне свою подругу (ВИДЕО).

СКР: начальнику УГИБДД по Кировской области предъявили обвинение по трем статьям УК РФ.

23.01.2018


СКР: начальнику УГИБДД по Кировской области предъявили обвинение по трем статьям УК РФ.

Констанин Селянин: "Задержание начальника УГИБДД не было для нас неожиданностью".

23.01.2018


Констанин Селянин: "Задержание начальника УГИБДД не было для нас неожиданностью".

Татьяна Мазур назначена министром культуры Кировской области.

24.01.2018


Татьяна Мазур назначена министром культуры Кировской области.

© Филиал ФГУП ВГТРК ГТРК «Вятка» 2006 - 2018.

Сетевое издание «Государственный Интернет-Канал «Россия». Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС 77-59166 от 22.08.2014. Выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель (соучредители) – федеральное государственное унитарное предприятие «Всероссийская государственная телевизионная и радиовещательная компания». Главный редактор - Панина Е.В., редактор ГТРК «Вятка» - Чуракова О.Н. Адрес электронной почты и телефон редакции ГТРК «Вятка»: vesti@gtrk-vyatka.ru, (8332) 37-76-08.

16 +

Все права на любые материалы, опубликованные на сайте, защищены в соответствии с российским и международным законодательством об авторском праве и смежных правах. При любом использовании текстовых, аудио-, фото- и видеоматериалов ссылка на "ГТРК Вятка" обязательна. При полной или частичной перепечатке текстовых материалов в интернете гиперссылка на "www.gtrk-vyatka.ru" обязательна. Телефон программы "Вести. Кировская область" : (8332) 67-63-00, Реклама на сайте: т.67-67-00. Разработка и техническое сопровождение сайта: группа компьютерного обеспечения ГТРК "Вятка"www.gtrk-vyatka.ru

Рейтинг@Mail.ru


Наверх