В Вятскоплянском районе в металлоломе нашли 500-килограммовую авиабомбу.

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Работники одного из пунктов приема металлолома в Вятскополянском районе получили задание разобрать ржавый «обрезок трубы» диаметром полметра и высотой в человеческий рост.

В процессе разборки внутри был обнаружен незнакомый механизм с технической жидкостью. И только после этой странной находки работники заподозрили неладное и вызвали полицию.

На место происшествия прибыли саперы инженерно-технической группы ОМОНа Управления Росгвардии по Кировской области.

Взрывотехники установили, что каким-то неведомым образом в пункт приема металлолома попала фугасная авиационная бомба весом 500 кг и радиусом поражения 1600 квадратных метров. Бомба находилась в грунте в вертикальном положении, как после бомбометания.

Находку саперы вывезли в безопасное место и подорвали накладным зарядом. После детального осмотра эксперты установили, что боеприпас был без взрывчатого вещества и опасности не представлял.

Отметим, что саперы кировского ОМОНа с таким большим боеприпасом работали впервые.

по информации пресс-службы Управления Росгвардии по Кировской области.