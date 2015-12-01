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Новости / Происшествия

В Орловском районе фура врезалась в рейсовый автобус.

Сегодня, 12:59 | Просмотров: 999 | Версия для печати
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Авария произошла в 9 часов 30 минут 7.02.2018 года.
 
На 384 километре федеральной автодороги «Вятка» произошло столкновение грузового автомобиля «Скания» и рейсового автобуса ПАЗ маршрута № 207 "Орлов – Киров".
 
По предварительным данным, 33-летний водитель фуры неправильно выбрал скорость движения, не справился с управлением и совершил столкновение с попутно двигавшимся автобусом.
 
В результате происшествия пять пассажиров автобуса получили травмы. По информации пресс-службы УМВД, у четверых - ссадины и ушибы, у одного пассажира  - перелом. Детей среди пострадавших нет.
 
В настоящее время по факту ДТП проводится проверка.


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