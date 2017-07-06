Житель Кирово-Чепецка тайком снимал обнаженных женщин-коллег в бытовке.

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В Кирово-Чепецке предстанет перед судом работник одного из предприятий, расположенных в кв. Цепели, которого обвиняют в нарушении неприкосновенности частной жизни.

Выяснилось, что в течение нескольких месяцев мужчина регулярно тайно устанавливал видеокамеру в бытовое помещение, где переодевались его коллеги-женщины.

После он копировал видеофайлы с записанным изображением и неоднократно просматривал. Но в итоге тайное стало явным.

Пострадавшие написали на коллегу заявление в полицию.

Согласно ч. 1 ст. 137 УК РФ за совершение вышеуказанного преступления предусмотрено наказание, в том числе, до двух лет лишения свободы.