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Новости / Происшествия

Появилось видео с места происшествия в Белой Холунице, где арестовали девушку, подозреваемую в убийстве двухлетней давности (ВИДЕО).

Сегодня, 14:21 | Просмотров: 263 | Версия для печати
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Напомним, в конце января на берегу реки Белая Холуница была обнаружена страшная находка.
 
В яме было закопано тело мужчины с колото-резаными ранениями в области груди.
 
В короткие сроки полиции удалось установить личность погибшего. Им оказался 45-летний местный житель, который с 2016 года числился без вести пропавшим. Мужчина был ранее судим и нигде не работал.
 
В ходе отработки его круга знакомых была установлена подозреваемая 1989 года рождения, причастная к его смерти. По версии следствия, летом 2016 года девушка находилась в одной компании с погибшим.
 
В ходе пьяных посиделок в компании вспыхнула ссора и девушка на почве личной неприязни нанесла мужчине несколько ударов ножом. На месте происшествия подозреваемая показала, каким образом они были нанесены. От полученных повреждений последний скончался на месте.
 
На следующий день молодые люди перетащили тело убитого к берегу реки и закопали.
 
В настоящее время подозреваемая дает признательные показания. Также следователи устанавливают роли и степень участия в преступлении каждого из присутствующих в доме в момент трагедии.
 
Расследование уголовного дела продолжается.
 
видео предоставлено СУ СКР по Кировской области


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