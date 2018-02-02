В Кирове задержали 35-летнюю женщину, подозреваемую в серии мошенничеств.

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В полиции предполагают, что жительница Шабалинского района причастна, как минимум, к шести преступлениям.

Все эпизоды произошли в течение января. Мошенничества совершались по одной схеме. Женщина заходила в магазин и покупала дешевый товар, расплачиваясь за него 5-тысячной купюрой.

Подойдя к кассе, покупательница протягивала купюру и начинала отвлекать внимание кассира разговором. Ловким движением женщина в последний момент прятала 5-тысячную купюру за кошелек и начинала искать мелочь. Кассир, утратившая бдительность, полагала, что деньги она уже взяли и сдавала сдачу. Недостача вскрывалась только в конце рабочего дня.

Хищения были совершены в продуктовом магазине, салонах одежды и обуви, фитнес-центр, ломбарде, магазине автомобильных аксессуаров и даже в отделении связи. Во всех случаях приметы злоумышленницы оказались схожи.

В результате проведенных розыскных мероприятий была установлена личность подозреваемой. Ею оказалась 35-летняя неработающая, ранее не судимая жительница Шабалинского района. Ее задержали и доставили в Киров.

Женщина пояснила, что о таком способе хищения денег она узнала из Интернета, похищенные деньги потратила. Интересно, что подозреваемая не знала, что уже несколько недель находится в розыске. Хотя видео и фото мошенницы появилось во многих СМИ.

Сотрудники полиции обращаются к гражданам, пострадавшим в результате противоправных действий подозреваемой, с просьбой позвонить по телефонам: 45-24-26 или 02.

по информации пресс-службы УМВД по Кировской области